Трамп в Эр-Рияде соберет лидеров Персидского залива

Американский лидер Дональд Трамп не просто прилетит в Саудовскую Аравию через десять дней, а созовет в столицу королевства глав шести государств Персидского залива. Таким образом Трамп хочет представить сразу всем арабским лидерам свои планы на Ближний Восток.

Axios, ссылаясь на дипломатические источники в Вашингтоне, сообщает о планах администрации Дональда Трампа организовать через десять дней масштабный региональный саммит в Эр-Рияде: Трамп хочет встретиться не только с королем Саудовский Аравии, но и с руководством всех других арабских стран Персидского залива.

Идея саммита в том, чтобы эффективно презентовать лидерам региона программу политики США на Ближнем Востоке на 2025-2028 годы – для этого Трамп готов говорить с арабскими партнерами лично. Сама программа держится в строжайшем секрете.

Уточняется, что администрация Трампа работает над приглашением на саммит всех членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), включая Оман, ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Кроме того, не исключено участие в саммите и лидеров каких-либо других государств, хотя источники пока такие планы администрации Трампа не раскрывают.

Напомним, что официально Дональд Трамп будет находиться в турне по странам Персидского залива 13-16 мая. В программе турне – визиты в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.