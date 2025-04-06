Президент Турции намерен провести встречу с Трампом как можно скорее

Глава турецкого государства хочет при первой же возможности лично пообщаться с президентом США. Ранее источники сообщали, что их встреча может пройти в Белом доме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в скорейшей встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он сообщил 30 апреля в беседе с представителями СМИ.

"Мы проведем личную встречу с господином Трампом при первой же возможности. Наш (предыдущий – прим. ред.) телефонный разговор был очень сердечным, продуктивным и дружеским"

– глава турецкого государства

Он подчеркнул, что американо-турецкие отношения имеют глубокие корни, а также добавил, что планирует поговорить с главой Белого дома на разные темы.

"Нам предстоит обсудить множество вопросов и предпринять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он уточнил, что сроки проведения этих переговоров также рассматриваются в рамках этих работ.

Несколько недель назад турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Турция и США прорабатывают вариант переговоров лидеров двух стран. Ожидается, что встреча состоится в Белом доме.