Турция обсудит с США отмену таможенных пошлин

Турция проведет переговоры с США по вопросу таможенных пошлин. Встреча состоится на министерском уровне.

Руководитель министерства торговли Турции Омер Болат анонсировал предстоящие переговоры между турецкой и американской сторонами.

Глава турецкого торгового ведомства отметил, что на переговорах будет обсуждаться вопрос отмены таможенных пошлин.

Болат заявил, что Анкара не заслуживает дополнительных 10% таможенных пошлин. Министр выразил уверенность в том, что они будут сняты.

Он также добавил, что американо-турецкие переговоры состоятся на министерском уровне.