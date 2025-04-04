Вестник Кавказа

Турция обсудит с США отмену таможенных пошлин

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция проведет переговоры с США по вопросу таможенных пошлин. Встреча состоится на министерском уровне.

Руководитель министерства торговли Турции Омер Болат анонсировал предстоящие переговоры между турецкой и американской сторонами.

Глава турецкого торгового ведомства отметил, что на переговорах будет обсуждаться вопрос отмены таможенных пошлин.

Болат заявил, что Анкара не заслуживает дополнительных 10% таможенных пошлин. Министр выразил уверенность в том, что они будут сняты.

Он также добавил, что американо-турецкие переговоры состоятся на министерском уровне.

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