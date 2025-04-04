Турция обсудит с США отмену таможенных пошлин

Турция проведет переговоры с США по вопросу таможенных пошлин. Встреча состоится на министерском уровне.
Руководитель министерства торговли Турции Омер Болат анонсировал предстоящие переговоры между турецкой и американской сторонами.
Глава турецкого торгового ведомства отметил, что на переговорах будет обсуждаться вопрос отмены таможенных пошлин.
Болат заявил, что Анкара не заслуживает дополнительных 10% таможенных пошлин. Министр выразил уверенность в том, что они будут сняты.
Он также добавил, что американо-турецкие переговоры состоятся на министерском уровне.