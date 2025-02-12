Вестник Кавказа

Торговые войны между США и Китаем станут благом для Турции

Торговые войны между США и Китаем станут благом для Турции
© Фото: Министерство иностранных дел Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал эскалацию торговых войн США и Китая большим плюсом для Анкары: с учетом логистики и промышленности они могут обернуться для страны новыми возможностями.

Турция может только выиграть от эскалации торговой войны между США и Китаем: с учетом развитого производства и удобной логистики страна может занять освободившуюся нишу, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет турецкая газета Hürriyet.

"Торговые войны между США и Китаем уже не ограничиваются тарифами, но превратились в форму конкуренции за технологическое превосходство, производственные цепочки и глобальные логистические центры. Мы внимательно следим за этим процессом и проводим всесторонний анализ в координации с нашими министерствами торговли и казначейства"

- Хакан Фидан

В Анкаре рассматривают происходящее как новые возможности для турецкого бизнеса – с учетом ее близости к Европе, а также большими производственными возможностями и продуманной логистикой, многие западные компании уже подумывают о переносе своих поставок в Турцию, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Сложившаяся сегодня ситуация в торговле США и Китая, а также ожидания Европы, в координации с частным сектором сможет стать для страны конкретными инвестициями, - добавил министр.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп ввел 90-дневный перерыв в торговой войне для всех, кроме Китая. Пекин ответил готовностью воевать до победного. Как полагают эксперты, обострившаяся тарифная война в основном сосредоточена на отношениях с Китаем, но привела к значительным экономическим последствиям как для США, так и для международной торговли в целом.

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