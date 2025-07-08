Нестандартный отдых набирает популярность среди россиян

Четверть россиян этим летом выбрали нестандартный отдых – ретриты в горах Кавказа и поездки в деревни без интернета.

В этом году все больше россиян предпочитают отдыхать нестандартно – вместо привычных пляжей и курортов они отправляются в горные ретриты и изолированные деревни без связи, сообщается в исследовании маркетпрейса "Выберу.ру".

Так, 21% опрошенных отказались от стандартных маршрутов в пользу необычных вариантов на лоне природы. Среди них 24% остановились на ретритах в горах Кавказа и Алтая – местах для восстановления и релаксации. Еще 22% отправились в "избинг" – путешествия в удаленные деревни с размещением в деревянных избах и без интернета.

Также популярны "взрослые" пионерлагеря с активностями – спортивными играми и вечерними кострами (17%), экоформаты – поездки в эко-поселения и фермерские хозяйства (14%), а также индустриальный туризм – посещение заброшенных заводов и гидроэлектростанций (11%).

Молодежь в возрасте до 35 лет активнее ищет необычный отдых: доля таких туристов составляет 30%, тогда как среди старшего поколения – примерно 12%. Женщины предпочитают нестандартные форматы чаще мужчин – их доля достигает 63%.

Почти половина отдыхающих планируют повторить подобный опыт в следующем году, а каждый десятый намерен отправиться в необычное путешествие уже осенью.

По мнению директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анны Романенко, такой отпуск часто обходится дешевле классического тура и приносит больше ярких впечатлений и эмоций.