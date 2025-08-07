Вестник Кавказа

"Нефтчи" оформил переход защитника из Франции

ФК "Нефтчи" оформил новый трансфер. Ряды бакинской команды пополнил малийский защитник, выступавший в чемпионате Франции.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" подписал контракт с защитником из Мали Салайе Сако. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте бакинской команды.

Соглашение с 30-летним игроком обороны рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Предыдущим клубом Сако был "Монпелье" (Франция). В прошлом сезоне он провел за команду 16 матчей в чемпионате Франции, отметившись в них одной результативной передачей.

