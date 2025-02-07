ЦСКА не спешит отдавать нападающего Койту в турецкий "Генчлербирлиги"

ЦСКА не станет передавать нападающего Секу Койту в турецкий "Генчлербирлиги" из-за проблем с трансферным балансом. Однако в будущем этот вопрос может быть рассмотрен в позитивном ключе.

Директор ФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отметил, что клуб пока не намерен отдавать нападающего Секу Койту в турецкий футбольный клуб "Генчлербирлиги".

Как пишет ТАСС, он подтвердил, что от "Генчлербирлиги" поступил запрос на Койту, но у московского клуба в настоящее время нет планов расставаться с кем бы то ни было из своих футболистов, даже с запасными.

"Мы понимаем, что Секу не является игроком стартовой обоймы сейчас, поэтому обоснованно может быть желание футболиста сменить обстановку. Однако ЦСКА сейчас не может предоставить такую возможность игроку"

– Кирилл Брейдо

Представитель московского клуба добавил, что при установлении баланса трансферов футболистов в ЦСКА можно будет еще раз рассмотреть запрос "Генчлербирлиги" по Секу Койте.