Население Азербайджана выросло на 14 тыс человек

Госкомстат: численность населения Азербайджана выросла за первые полгода, достигнув 10 млн 239 тыс человек.

Госкомстат Азербайджана обнародовал данные по численности населения республики к началу лета.

Согласно последним данным, с начала года численность населения страны выросла на 14 тыс человек, составив 10 млн 239 тыс человек.

Городское население в Азербайджане незначительно преобладает над сельским – 54,4% против 46,6%.

В половой структуре населения страны фиксируется практически полное равенство. Женщин в Азербайджане – 50,2%, мужчин – 49,8%.

Отметим, что Азербайджан является крупнейшей по численности населения республикой Южного Кавказа, значительно опережая соседей – Грузию и Армению (3,7 млн и 3,1 млн соответственно).