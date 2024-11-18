Вестник Кавказа

Население Азербайджана выросло на 14 тыс человек

Население Азербайджана выросло на 14 тыс человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госкомстат: численность населения Азербайджана выросла за первые полгода, достигнув 10 млн 239 тыс человек.

Госкомстат Азербайджана обнародовал данные по численности населения республики к началу лета. 

Согласно последним данным, с начала года численность населения страны выросла на 14 тыс человек, составив 10 млн 239 тыс человек. 

Городское население в Азербайджане незначительно преобладает над сельским – 54,4% против 46,6%. 

В половой структуре населения страны фиксируется практически полное равенство. Женщин в Азербайджане – 50,2%, мужчин – 49,8%. 

Отметим, что Азербайджан является крупнейшей по численности населения республикой Южного Кавказа, значительно опережая соседей – Грузию и Армению (3,7 млн и 3,1 млн соответственно).

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