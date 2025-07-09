Вестник Кавказа

Экономика Азербайджана выросла на 1,5%

Экономика Азербайджана выросла на 1,5%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВВП Азербайджана вырос за первые полгода. Более трети экономики страны составляет промышленность.

ВВП Азербайджана продемонстрировал рост в первые шесть месяцев 2025 года. В республике произвели товаров и услуг более чем на 62 млрд манатов, что на 1,5% превысило показатели первого полугодия 2024 года. 

Как информирует Госкомстат, сектор экономики, не связанный с экспортом нефти, показал рост почти на 4%. 

Согласно анализу экономистов, около 35% ВВП республики – промышленность. Чуть более 10% приходится на торговлю, 7% - транспорт. 

Отметим, что ВВП Азербайджана на душу населения составил чуть более 6 тыс манатов за первые шесть месяцев.

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