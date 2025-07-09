Экономика Азербайджана выросла на 1,5%

ВВП Азербайджана вырос за первые полгода. Более трети экономики страны составляет промышленность.

ВВП Азербайджана продемонстрировал рост в первые шесть месяцев 2025 года. В республике произвели товаров и услуг более чем на 62 млрд манатов, что на 1,5% превысило показатели первого полугодия 2024 года.

Как информирует Госкомстат, сектор экономики, не связанный с экспортом нефти, показал рост почти на 4%.

Согласно анализу экономистов, около 35% ВВП республики – промышленность. Чуть более 10% приходится на торговлю, 7% - транспорт.

Отметим, что ВВП Азербайджана на душу населения составил чуть более 6 тыс манатов за первые шесть месяцев.