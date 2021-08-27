Сечин призвал к скорейшему урегулированию ситуации с Азербайджаном

Игорь Сечин считает, что нужно как можно скорее наладить отношения с Азербайджаном. По словам главы "Роснефти", этой ситуацией уже пытаются воспользоваться недружественные страны.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин выступает за скорейшее улаживание конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщают информированные источники.

По их данным, глава компании призывает Кремль восстановить добрососедские отношения с Азербайджаном и масштабировать совместные нефтяные и газовые проекты.

Источники отмечают, что Сечин назвал происходящее в отношениях двух стран ненормальной ситуаций, которая никому не нужна. Он также акцентирует внимание на том, что этим уже активно пытаются воспользоваться недружественные страны.