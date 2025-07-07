Москва и Баку поддерживают контакты по линии правоохранительных органов – МИД РФ

Россия поддерживает контакты с Азербайджаном по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Возникающие вопросы между странами необходимо обсуждать в политико-дипломатическом ключе, подчеркнула дипломат.
"Подчеркиваем необходимость подходить к таким темам сдержанно и ответственно, руководствуясь взаимным уважением и правовыми механизмами"
- Мария Захарова
Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин находится в непрерывном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, они обсуждают все проблемные темы.
Накануне в Баку состоялась встреча главы российского МЧС Александра Куренкова с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Они обсудили партнерство спасательных ведомств.