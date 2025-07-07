Вестник Кавказа

Москва и Баку поддерживают контакты по линии правоохранительных органов – МИД РФ

Москва и Баку поддерживают контакты по линии правоохранительных органов – МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Азербайджан поддерживают контакты по линии правоохранительных ведомств. Об этом заявили в МИД РФ.

Россия поддерживает контакты с Азербайджаном по линии правоохранительных органов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Возникающие вопросы между странами необходимо обсуждать в политико-дипломатическом ключе, подчеркнула дипломат.

"Подчеркиваем необходимость подходить к таким темам сдержанно и ответственно, руководствуясь взаимным уважением и правовыми механизмами"

- Мария Захарова

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин находится в непрерывном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, они обсуждают все проблемные темы.

Накануне в Баку состоялась встреча главы российского МЧС Александра Куренкова с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Они обсудили партнерство спасательных ведомств.

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