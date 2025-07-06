Азербайджан стремится к хорошим отношениям с Россией - Гаджиев

Политика Азербайджана заключается в поиске моделей партнерства и установлении хороших отношений с соседними государствами, рассказал Хикмет Гаджиев. Он отметил, что у Баку и Москвы нормальные отношения.

Азербайджан стремится иметь хорошие отношения с соседними странами, находит различные модели партнерства, сообщил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента АР Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Азербайджан во внешней политике и взаимодействии с соседями заинтересован в поиске различных моделей партнерства.

"С одной стороны, у нас есть сосед — Россия, с которой мы стараемся поддерживать совершенно нормальные отношения. С другой стороны, есть Иран, с которым мы также стремимся к добрососедским связям"

– Хикмет Гаджиев

Турция всегда была ключевым игроком в регионе, также она стала настоящим глобальным актором. "Турки действительно являются для азербайджанцев братьями и стратегическими союзниками. Мы даже называем эти отношения "один народ — два государства", – поделился представитель Баку.

Он отметил, что у Азербайджана хорошие отношения не только с соседними государствами, но и с Израилем, с Китаем, с США. При этом один набор двусторонних отношений ни в коем случае не должен исключать другие форматы сотрудничества, заметил помощник президента Азербайджана.