Нарышкин подтвердил встречу с главой МИД Турции в Москве

Директор СВР России Нарышкин подтвердил журналистам, что провел встречу с главой МИД Турции Фиданом в Москве. Они обсудили двусторонние отношения.

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил журналистам, что встречался главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита в Москву.

"Да. У нас же давние отношения, поскольку он в течение многих-многих лет возглавлял разведывательную службу Турецкой Республики. Он очень хороший, вдумчивый, профессиональный партнер с большим опытом работы. Так что и мне было приятно с ним встретиться"

- Сергей Нарышкин

Он выразил надежду в разговоре с ТАСС, что Фидан тоже остался доволен встречей. Директор СВР также сообщил, что основной темой переговоров стали двусторонние отношения.

Напомним, что глава МИД Турции находился в Москве с рабочим визитом 26-27 мая.

Он успел провести встречи с президентом России Владимиром Путиным, его помощником и руководителем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимиром Мединским, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.