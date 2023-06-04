Нарушитель на MAN погубил троих на Кубани

Опубликовано: 19:28, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недалеко от селения Выселки на Кубани сегодня произошла смертельная автомобильная авария: грузовик MAN лоб в лоб столкнулся на полосе встречного движения с легковушкой "Шкода Октавиа". Водитель и двое пассажиров "Шкоды", включая ребенка, погибли на месте.

Как рассказали сегодня в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, на трассе, ведущей в объезд селения Выселки, произошла смертельная автомобильная авария: нарушивший ПДД водитель грузовика MAN раздавил троих человек.

Уточняется, что нарушитель начал обгонять впереди идущее транспортное средство, не рассчитывая дистанцию, и на полосе встречного движения столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем "Шкода Октавиа".

Водитель легкового автомобиля и двое пассажиров, включая 11-летнего ребенка, погибли на месте. Еще один пассажир выжил и был госпитализирован.

Следствие в настоящее время устанавливает детали аварии.