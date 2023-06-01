В тройном ДТП в Дагестане погибли три человека

В Кизилюртовском районе Дагестана сегодня столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, включая двух детей.
ДТП в Кизилюртовском районе Дагестана унесло жизни трех человек. Об этом сообщили 1 июня в правоохранительных органах республики.
Авария случилась сегодня неподалеку от села Акнада около 15:00.
Согласно предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей погибли три человека, включая двух детей.
Ведется расследование случившегося, передает "Интерфакс".