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В тройном ДТП в Дагестане погибли три человека

В тройном ДТП в Дагестане погибли три человека
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кизилюртовском районе Дагестана сегодня столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, включая двух детей.

ДТП в Кизилюртовском районе Дагестана унесло жизни трех человек. Об этом сообщили 1 июня в правоохранительных органах республики.

Авария случилась сегодня неподалеку от села Акнада около 15:00.

Согласно предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей погибли три человека, включая двух детей.

Ведется расследование случившегося, передает "Интерфакс".

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