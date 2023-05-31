Застрелили главу села в Дагестане

Опубликовано: 13:57, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главу дагестанского села застрелили при входе из машины. По факту ведется расследование.

Застрелен глава дагестанского села Рубас (Дербентский район) Гаджикурбан Байрамбегов. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

"Гибель главы села Рубас вследствие огнестрельного ранения в грудь в области сердца подтвердила бригада скорой помощи"

– представитель главы администрации

Также стало известно, что нападение произошло, когда Байрамбегов выходил из машины. Стрелявшие скрылись. По факту ведется расследование.