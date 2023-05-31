РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Застрелили главу села в Дагестане

Застрелили главу села в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главу дагестанского села застрелили при входе из машины. По факту ведется расследование.

Застрелен глава дагестанского села Рубас (Дербентский район) Гаджикурбан Байрамбегов. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы администрации Дербентского района Айдын Мамедов.

"Гибель главы села Рубас вследствие огнестрельного ранения в грудь в области сердца подтвердила бригада скорой помощи"

– представитель главы администрации

Также стало известно, что нападение произошло, когда Байрамбегов выходил из машины. Стрелявшие скрылись. По факту ведется расследование.

Самые криминальные страны в мире

Самые криминальные страны в мире

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1430 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version