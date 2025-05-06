Нападения подростков на полицию предотвратили на Ставрополье

Серию атак на сотрудников полиции готовили ставропольские подростки, которые являлись членами запрещенной в России террористической организации, пишет пресс-служба ФСБ.
Все девять участников МТО, из которых восемь оказались несовершеннолетними, задержаны. В Центре общественных связей подчеркнули, что пойманные – граждане России.
В ведомстве также отметили, что террористы планировали реализовать свои действия 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из региональных муниципалитетов.
Известно, что один из задержанных добровольно примкнул к террористам через мессенджер Telegram. Он оказался несовершеннолетним жителем Андроповского района.
Затем преступник вовлек в работу запрещенной в стране террористической организации еще восьмерых жителей края. В ФСБ добавили, что семерым из них не исполнилось 18 лет.
Уточняется, что накануне планируемых террористических атак сотрудники спецслужб сперва поймали лидеров террористической ячейки, а потом и других участников.
В краевом Следкоме добавили, что против задержанных заведены уголовные дела. Всем преступникам в настоящее время избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.