Вестник Кавказа

Нападения подростков на полицию предотвратили на Ставрополье

Нападения подростков на полицию предотвратили на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье задержали подростков, которые собирались напасть на полицейских 9 мая. Против пойманных заведены уголовные дела.

Серию атак на сотрудников полиции готовили ставропольские подростки, которые являлись членами запрещенной в России террористической организации, пишет пресс-служба ФСБ.

Все девять участников МТО, из которых восемь оказались несовершеннолетними, задержаны. В Центре общественных связей подчеркнули, что пойманные – граждане России.

В ведомстве также отметили, что террористы планировали реализовать свои действия 9 мая во время празднования 80-летия Победы в одном из региональных муниципалитетов.

Известно, что один из задержанных добровольно примкнул к террористам через мессенджер Telegram. Он оказался несовершеннолетним жителем Андроповского района.

Затем преступник вовлек в работу запрещенной в стране террористической организации еще восьмерых жителей края. В ФСБ добавили, что семерым из них не исполнилось 18 лет.

Уточняется, что накануне планируемых террористических атак сотрудники спецслужб сперва поймали лидеров террористической ячейки, а потом и других участников.

В краевом Следкоме добавили, что против задержанных заведены уголовные дела. Всем преступникам в настоящее время избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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