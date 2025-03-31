Несообщение о террористах привело жителей Ингушетии в суд

Пятеро жителей Ингушетии предстанут перед судом. Они оказались на скамье подсудимых за несообщение о террористах.

В Ингушетии перед судом предстанут пять человек, против них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

В августе прошлого года арестованные, двое из которых были несовершеннолетними, узнали, что двое их знакомых присягнули на верность террористической организации.

Отмечается, что фигуранты, зная, что их товарищи причастны к террористическим актам, не сообщили об этом в полицию

Следствие уточнило, что дело направлено в суд.