Нацбанк Казахстана запустил валютную интервенцию

Национальный банк Казахстана начал интервенцию на валютном рынке страны, чтобы поддержать казахстанскую валюту тенге, сегодня в ходе торгов обвалившуюся на 5,8%, до 550 тенге за доллар.

Национальный банк Казахстана сегодня начал валютные интервенции на финансовом рынке на фоне падения в ходе торгов курса национальной валюты тенге.

"В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Казахстана приступил к осуществлению валютных интервенций"

- заявление

Как пояснили в финансовом регуляторе страны, текущее ослабление тенге не отражает фундаментальные факторы и указывает на недооцененность национальной валюты, передает Sputnik Казахстан.

Сегодня в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE стоимость американской валюты поднялась до 550 тенге за доллар, показав рост почти в 6%, хотя базовые экономические условия для нее остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают $70 за баррель, а тенденция к глобальному ослаблению доллара сохраняется, подчеркивается в заявлении.

Нацбанк страны будет и впредь внимательно отслеживать ситуацию на биржевом и внебиржевом валютных рынках, и в случае подобных колебаний готов предпринимать необходимые меры для стабилизации национальной валюты, отмечается в заявлении.