Нацбанк Грузии оставил прежней ставку рефинансирования

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на своем сегодняшнем заседании оставил ставку рефинансирования на уровне 8%, объяснив это высокой экономической неопределенностью в нынешних условиях.

Ставка рефинансирования в Грузии снова останется неизменной, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания комитета монетарной политики.

"В результате макроэкономического анализа и оценки существующих рисков Комитет по монетарной политике счел оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации ставки и оставил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8%"

- Нацбанк Грузии

Как отметили в финансовом регуляторе страны, инфляция растет умеренно, она связана с общемировым трендом роста цен на продовольствие, и ее ожидания на фоне роста экономики нейтрализуют инфляционное давление, передает Sputnik Грузия.

В то же время на фоне глобальной геополитической напряженности сохраняется экономическая неопределенность, серьезно влияющая на инфляцию как в сторону роста, так и в сторону снижения, – отмечает регулятор.

Еще один фактор, напрямую влияющий на экономику – изменчивая тарифная политика США, обострение которой может серьезно дестабилизировать мировую экономику.