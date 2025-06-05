Грузия заявила о готовности полностью перезагрузить партнерство с США

Ираклий Кобахидзе заявил о готовности Грузии перезагрузить партнерство с США. Он отметил, что власти Грузии пойдут на это после того, как будет сделан шаг навстречу.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о готовности руководства страны полностью перезагрузить стратегическое партнерство с США.

Он отметил, что перезагрузки ничего не помешает, если будет здоровый и справедливый подход. Глава правительства подчеркнул, что Грузия "настроена на максимум".

Кобахидзе сообщил, что грузинские власти пойдут на возобновление партнерства с США с чистого листа, но после того, как Вашингтон сделает шаг навстречу.

Премьер добавил, что Грузия будет готова это сделать на основе конкретной дорожной карты. Он выразил надежду, что ответные шаги со стороны США последуют.