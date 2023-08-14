На западе Грузии из-за возможного оползня перекрыли дорогу

Опубликовано: 16:55, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В западной части Грузии временно прекращено движение транспорта из села Мухури. В этом районе возрос риск схода оползня.

В Грузии временно запрещено движение транспорта из села Мухури в Чхороцкуйском муниципалитете. Об этом сообщили в администрации края Самегрело – Земо Сванети.

Такое решение было принято на фоне возросшей опасности схода оползня.

Обстановку на месте изучили сотрудники Нацагенства окружающей среды. Они передадут свои рекомендации администрации края, после чего будут приняты соответствующие миры.