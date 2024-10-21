На Wildberries стали продавать квартиры

Онлайн-магазин WB запустил продажу квартир в новостройках. Сейчас "витрина квартир" открыта в тестовом режиме, рассказала Ким.

На Wildberries появилась возможность покупки квартиры, об этом сообщила основатель маркетплейса и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким.

Она отметила, что какое-то время назад было сложно представит себе покупку в онлайн-магазинах мебели и автомобилей, сегодня это стало привычно.

"Запускаем в режиме тестирования витрину квартир новостроек. <…> Уверена, что и в случае с такой еще непривычной категорией, как недвижимость, будущее - тоже за цифровыми платформами"

– Татьяна Ким

Ранее на Wildberries была запущена новая опция для пользователей "поделиться корзиной".