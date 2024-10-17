На Wildberries появилась новая опция для покупателей

Маркетплейс Wildberries вводит для клиентов новую опцию, теперь своей корзиной в интернет-магазине можно поделиться.

На Wildberries стало можно делиться своей корзиной с другими покупателями, информирует пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ РВБ.

"Компания представляет опцию "Поделиться корзиной" - теперь пользователи маркетплейса могут поделиться своей корзиной товаров с другими пользователями приложения"

– сообщение

Отправить все товары из корзины или их часть можно нажав на иконку "поделиться" в углу приложения, отправить ссылку на корзину можно через соцсети и мессенджеры. При этом тот, с кем поделились корзиной, открыв ссылку, увидит все позиции добавленными в своей корзине.

Новая опция доступна в последней версии мобильного приложения и на сайте WB, уточнили в компании, передает ТАСС.