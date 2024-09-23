На Wildberries появятся товары из ОАЭ

Wildberries начнет доставлять товары из ОАЭ. Эмираты станут десятой страной присутствия российского маркетплейса. При этом пока планируется только экспорт из ОАЭ.

Интернет-магазин Wildberries расширяет зону присутствия, вскоре начнется доставка товаров из Объединенных Арабских Эмиратов, поделилась основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

"Рада сообщить о запуске доставки товаров из ОАЭ. Теперь официально Арабские Эмираты стали 10-ой страной нашего присутствия"

– Ким

Она отметила, что необходимый функционал уже появился на платформе, а продавцы из Эмиратов готовы представить россиянам интересную продукцию.

Импорт продукции маркетплейс производит из двух стран - КНР и ОАЭ, еще в восьми странах присутствие Wildberries включает как импорт, так и экспорт.