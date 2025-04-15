Торговый дом Казахстана в ОАЭ откроется осенью

Власти Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов согласовали дату открытия Торгового дома Казахстана в ОАЭ – он заработает осенью и откроет новые горизонты для экспорта товаров из республики.

Уже осенью нынешнего 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) заработает Торговый дом Казахстана, сообщило в своем Telegram-канале Минторговли и интеграции страны.

"Рынок ОАЭ и стран Персидского залива открыт для импорта, что создает широкие возможности для казахстанского экспорта. Однако высокая конкуренция требует качества, сильного маркетинга и господдержки"

- Минторговли и интеграции Казахстана

Создание торгового дома в ОАЭ - важный шаг в интеграции промышленности Казахстана в рынок Персидского залива, и QazTrade Dubai уже начал реализацию стратегических задач - продвижение продукции, налаживание прямых продаж и развитие партнёрств с торговыми сетями и инвесторами, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в 2023 году в топ-экспорта Казахстана в ОАЭ вошли серебро ($55,2 млн), водород и инертные газы ($13,1 млн), баранина и козлятина — ($8,1 млн), а также сталь, бобовые, яхты и азотные удобрения.