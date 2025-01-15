Вестник Кавказа

Юг Казахстана обеспечат электричеством ветроэлектростанции

Юг Казахстана обеспечат электричеством ветроэлектростанции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инвесторы из ОАЭ возведут на юге Казахстана две экологичных ветроэлектростанции, которые будут производить около 1000 МВт электроэнергии для Жамбыльской области страны.

Мажилис (парламент) Казахстана сегодня ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о строительстве двух ветровых электростанций (ВЭС) в Жамбылской области на юге Казахстана, сообщили в мажилисе.

"Первый проект – строительство ВЭС мощностью 500 МВт, систем хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт/ч, а также воздушные ЛЭП длиной до 125 км и напряжением 220 кВ"

- мажилис Казахстана

Второй проект отличается от первого тем, что 30% установленной мощности ВЭС будет приходиться на аккумуляторы, способные сохранять отдачу электричества в течение 2 часов, передает Sputnik Казахстан.

Депутаты приняли законопроект, но с оговоркой – проявить осторожность в структуре энергобаланса в стране, исключив возможность блэкаута.

Любопытно и то, что стоимость электроэнергии, которая будет вырабатываться на новых ВЭС, будет оставаться фиксированной для ее потребителей в течение 25 лет – это предусмотрено соглашением о их строительстве, подписанном в Дубае 2 декабря 2023 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат &quot;3+3&quot;

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат "3+3"

Киргизия готова сотрудничать с Азербайджаном по &quot;зеленым&quot; проектам

Киргизия готова сотрудничать с Азербайджаном по "зеленым" проектам

В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт

В азербайджанском секторе Каспия создадут зону ветроэнергетики на 2 ГВт

Иран готов импортировать электроэнергию из Азербайджана

Иран готов импортировать электроэнергию из Азербайджана

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в Грузию снизился на 9%

Экспорт электроэнергии из Азербайджана в Грузию снизился на 9%

Новые солнечные станции заработают в Иране

Новые солнечные станции заработают в Иране

Сколько электроэнергии произвел и экспортировал Азербайджан с начала 2025 года?

Сколько электроэнергии произвел и экспортировал Азербайджан с начала 2025 года?

Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Российские энергетики приведут в порядок ЛЭП в СКФО

Россия поможет Казахстану построить новые ТЭЦ

Россия поможет Казахстану построить новые ТЭЦ

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

В Грузии сообщили о реализации важного проекта с Азербайджаном

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы