Юг Казахстана обеспечат электричеством ветроэлектростанции

Инвесторы из ОАЭ возведут на юге Казахстана две экологичных ветроэлектростанции, которые будут производить около 1000 МВт электроэнергии для Жамбыльской области страны.

Мажилис (парламент) Казахстана сегодня ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о строительстве двух ветровых электростанций (ВЭС) в Жамбылской области на юге Казахстана, сообщили в мажилисе.

"Первый проект – строительство ВЭС мощностью 500 МВт, систем хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт/ч, а также воздушные ЛЭП длиной до 125 км и напряжением 220 кВ"

- мажилис Казахстана

Второй проект отличается от первого тем, что 30% установленной мощности ВЭС будет приходиться на аккумуляторы, способные сохранять отдачу электричества в течение 2 часов, передает Sputnik Казахстан.

Депутаты приняли законопроект, но с оговоркой – проявить осторожность в структуре энергобаланса в стране, исключив возможность блэкаута.

Любопытно и то, что стоимость электроэнергии, которая будет вырабатываться на новых ВЭС, будет оставаться фиксированной для ее потребителей в течение 25 лет – это предусмотрено соглашением о их строительстве, подписанном в Дубае 2 декабря 2023 года.