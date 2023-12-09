На Ставрополье будут выпускать запчасти к сельхозтехнике

Уже в будущем году в Ставропольском крае начнется строительство завода по выпуску запчастей к сельхозтехнике – он вырастет в промзоне Ставрополя.

Ставропольское ООО "Армада" в будущем 2024 году начнет строительство нового предприятия, так необходимого местным аграриям: он будет выпускать запасные части для сельхозтехники, на его создание будет выделено 350 млн рублей, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Завод будет предприятием полного цикла – от резки металла, его механической обработки до сборки готовых изделий, передает "Интерфакс".

Строительство заводов такого масштаба для "Армады" – дело новое, поэтому заработает новое предприятие еще нескоро: ввести его в эксплуатацию планируется лишь в четвертом квартале 2033 года.

"Армада" специализируется на оптовой продаже запасных частей и комплектующих для импортной сельскохозяйственной, дорожно-строительной, специальной и другой промышленной техники, сообщает сайт предприятия.