Уникальная солнечная электростанция появится в Узбекистане

В Узбекистане построят солнечную электростанцию с аккумуляторами. Это будет первый подобный объект во всей Центральной Азии.

Первая в регионе солнечная электростанция с аккумуляторами будет построена в Узбекистане.

Местом возведения объекта «зеленой энергетики» выбрана Бухарская область.

Солнечная электростанция «Нур-Бухара» и аккумуляторная система хранения энергии обойдутся в $46,5 млн. Договор о соответствующем займе подписали Азиатский банк развития (АБР) и компания Abu Dhabi Future Energy Company.

Будущая электростанция будет производить ежегодно 555 ГВт·ч, что позволит обеспечить электричеством 55 тыс домохозяйств в регионе.

К 2030 году в Узбекистане планируют на 25% обеспечивать себя электроэнергией из экологически чистых источников.