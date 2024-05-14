Пожар в Ногинске тушили всю ночь

Минувшей ночью подмосковные спасатели бросили все силы на тушение пожара на фабрике в Ногинске, огонь локализовали на площади в 3,6 тысячи квадратных метров в районе трех часов ночи, открытое горение ликвидировали к утру.

Пожар в подмосковном Ногинске, где на фабрике горят кровля и складское помещение, минувшей ночью был локализован на площади 3,6 тыс кв м, кровля обрушилась по всей площади, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России в своем Telegram-канале сообщили, что на месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники, для тушения задействована высотная техника, передает РИА Новости.

К 6 часам утра на объекте было ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается – сейчас ведется проливка конструкций, добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, накануне "Вестник Кавказа" сообщил о том, что в подмосковном Ногинске вспыхнула крыша фабрики: спасатели предположили, что площадь возгорания может достигать трех тысяч квадратных метров.