Как пройдут выборы президента Ирана?

В Тегеране назвали время проведения выборов главы государства. Они состоятся 28 июня. С 30 мая по 3 июня пройдет процесс регистрации кандидатов.

В Тегеране состоялось заседание, в котором приняли участие первый вице-президент ИРИ Мохсени Эджейи и глава парламента Мохаммед Бакир Галибаф.

В ходе заседания было рассмотрено проведение выборов главы государства в соответствии со статьей 131 Конституции страны. Ранее стало известно, выборы пройдут 28 июня.

Отмечается, что с 30 мая по 3 июня в стране пройдет процесс регистрации кандидатов на пост президента, а с 12 по 27 июня – агитационная кампания.

Стоит добавить, что в соответствии со статьей 131, в случае смерти президента, его отстранения от должности, а также отставки или болезни на длительный срок исполняющим обязанности становится вице-президент страны.

Помимо этого, новый президент Исламской Республики должен быть избран в течение 50 дней.

Гибель президента Ирана

Напомним, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном и с другими членами делегации рухнул в провинции Восточный Азербайджан 19 мая.

Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В стране объявлен пятидневный траур. Обязанности президента исполняет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.