Как пройдут выборы президента Ирана?

В Тегеране состоялось заседание, в котором приняли участие первый вице-президент ИРИ Мохсени Эджейи и глава парламента Мохаммед Бакир Галибаф.
В ходе заседания было рассмотрено проведение выборов главы государства в соответствии со статьей 131 Конституции страны. Ранее стало известно, выборы пройдут 28 июня.
Отмечается, что с 30 мая по 3 июня в стране пройдет процесс регистрации кандидатов на пост президента, а с 12 по 27 июня – агитационная кампания.
Стоит добавить, что в соответствии со статьей 131, в случае смерти президента, его отстранения от должности, а также отставки или болезни на длительный срок исполняющим обязанности становится вице-президент страны.
Помимо этого, новый президент Исламской Республики должен быть избран в течение 50 дней.
Гибель президента Ирана
Напомним, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, главой МИД ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном и с другими членами делегации рухнул в провинции Восточный Азербайджан 19 мая.
Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. В стране объявлен пятидневный траур. Обязанности президента исполняет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.