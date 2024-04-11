Министериал 3+3 пройдет в Турции

В Турции состоится встреча глав МИД в формате 3+3, сказали в посольстве Ирана в Ереване. Последняя встреча министров состоялась в Тегеране.

Иранский посол в Армении Мехди Собхани анонсировал проведение саммита министров иностранных дел в формате 3+3.

В интервью изданию SNN дипломат напомнил, что предыдущую встречу глав дипломатических ведомств стран платформы принимал Тегеран.

Собхани отметил, что это стратегический регион, играющий ключевую роль в обеспечении безопасности и торговле между Ираном и Арменией.

Посол также подчеркнул, что появление иранского генконсульства в армянском городе Капан улучшило приграничное сообщение.