Министериал 3+3 пройдет в Турции

В Турции состоится встреча глав МИД в формате 3+3, сказали в посольстве Ирана в Ереване. Последняя встреча министров состоялась в Тегеране.
Иранский посол в Армении Мехди Собхани анонсировал проведение саммита министров иностранных дел в формате 3+3.
В интервью изданию SNN дипломат напомнил, что предыдущую встречу глав дипломатических ведомств стран платформы принимал Тегеран.
Собхани отметил, что это стратегический регион, играющий ключевую роль в обеспечении безопасности и торговле между Ираном и Арменией.
Посол также подчеркнул, что появление иранского генконсульства в армянском городе Капан улучшило приграничное сообщение.