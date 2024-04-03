Россия и Турция заинтересованы в работе на платформе 3+3

В Москве сегодня состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и турецкого посла Танжу Бильгича, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Переговоры проходили по инициативе турецкого дипломата.
В повестку вошли актуальные темы, в первую очередь по ситуации на Южном Кавказе.
"Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении ритмичной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3""
– МИД
В ведомстве отметили, что дверь для Грузии, пока не принимавшей участия в работе площадки, остается открытой.
В министерстве обратили внимание на роль этой платформы: она представляет собой основной фактор упрочения стабильности и безопасности в регионе.
Кроме того, Галузин и Бильгич сделали акцент на предпринимаемых Западом попытках привнести на Южный Кавказ напряженность и дестабилизацию с целью реализовать собственные интересы. Участники встречи критически оценили эти шаги западных стран.