Россия и Турция заинтересованы в работе на платформе 3+3

Москва и Анкара считают необходимым продолжить региональное взаимодействие в формате 3+3. О заинтересованности в этом заявили Михаил Галузин и Танжу Бильгич на встрече в российской столице.

В Москве сегодня состоялась встреча замглавы МИД РФ Михаила Галузина и турецкого посла Танжу Бильгича, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры проходили по инициативе турецкого дипломата.

В повестку вошли актуальные темы, в первую очередь по ситуации на Южном Кавказе.

"Выражена обоюдная заинтересованность в продолжении ритмичной работы в рамках Консультативной региональной платформы "3+3""

– МИД

В ведомстве отметили, что дверь для Грузии, пока не принимавшей участия в работе площадки, остается открытой.

В министерстве обратили внимание на роль этой платформы: она представляет собой основной фактор упрочения стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, Галузин и Бильгич сделали акцент на предпринимаемых Западом попытках привнести на Южный Кавказ напряженность и дестабилизацию с целью реализовать собственные интересы. Участники встречи критически оценили эти шаги западных стран.