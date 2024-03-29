Вестник Кавказа

Кремль: точных сроков встречи Путина и Эрдогана нет

Кремль: точных сроков встречи Путина и Эрдогана нет
© Фото: сайт президента Турции
В Кремле заявил, что встреча президентов России и Турции готовится. При этом там добавили, что точные сроки пока не определены.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Турции на высшем уровне готовятся и возможны в обозримой перспективе.

При этом он отметил, что сроки встречи президентов стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана – пока не определены.

Пресс-секретарь подчеркнул, что по всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации.

«Проблемы определенные, действительно, присутствуют и очевидно, что является причиной этих проблем. Это наносит серьезный ущерб интересам экономоператоров и наших, и турецких»

- Дмитрий Песков

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