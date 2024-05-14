Ильхам Алиев посетил посольство Ирана

Президент Азербайджана побывал в посольстве Ирана в Баку. Там он выразил соболезнования в связи с гибелью президента этой страны Эбрахима Раиси.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил иранское посольство в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

В здании дипмиссии Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя этой страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Обдоллахияна и других лиц.

Напомним, самолет с президентом и министром иностранных дел ИРИ на борту рухнул 19 мая в горной местности в провинции Восточный Азербайджан.