Вестник Кавказа

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана

Ильхам Алиев посетил посольство Ирана
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана побывал в посольстве Ирана в Баку. Там он выразил соболезнования в связи с гибелью президента этой страны Эбрахима Раиси.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил иранское посольство в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

В здании дипмиссии Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя этой страны Эбрахима Раиси, главы МИД Хосейна Амира Обдоллахияна и других лиц.

Напомним, самолет с президентом и министром иностранных дел ИРИ на борту рухнул 19 мая в горной местности в провинции Восточный Азербайджан.

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