Вестник Кавказа

Глава округа на Ставрополье осчастливил мошенников на 20 млн рублей

Глава округа на Ставрополье осчастливил мошенников на 20 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чиновник перевел эту сумму неизвестным через банкомат. Что именно заставило его пойти на этот шаг, на данный момент неизвестно.

Мошенники получили от главы одного из округов Ставропольского края 20 млн рублей. Об этом сообщил информированный источник.

Речь идет о руководителе Благодарненского округа.

По данным источника, чиновник перевел неизвестным всю сумму через банкомат в Ставрополе. Часть этих денег он взял в кредит.

После этого мужчина обратился в полицию. По данному факту было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ведется расследование.

В администрации округа комментировать произошедшее отказались, передает телеканал "СвоеТВ".

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