Когда черный чай может навредить? Ответ врача

Чай, как черный, так и зеленый, обладает массой полезных свойств. Однако в некоторых случаях пить черный чай нужно с осторожностью, предупредил врач.

Черный чай, любимый многими россиянами, в некоторых случаях может быть опасен, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава Андрей Тяжельников.

"Несмотря на массу пользы, употреблять чай нужно дозированно. Так, крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок"

– Тяжельников

Полезные свойства черного чая

Черный чай тонизирует, имеет асептические свойства, благотворно влияет на нервную систему, поднимает настроение, улучшает обмен веществ.

"Горячий чай повышает потоотделение. Также чай обладает мочегонным эффектом и выводит кальций. Для восполнения запаса жидкости крови, лимфы, клеток нужно употреблять чистую воду без химических примесей"

– Тяжельников

Черный или зеленый

Зеленый чай отличается от черного не только по вкусу и цвету, он проходит минимальную обработку, в нем содержится больше витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, напиток может понижать давление и уровень глюкозы в крови, при этом повышает иммунитет и концентрацию внимания, рассказал специалист в беседе с РИА Новости.