Вестник Кавказа

Шенгенская виза станет дороже

Шенгенская виза станет дороже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шенгенская виза с 11 июня подорожает - ее стоимость составит 90 евро, сообщило сегодня министерство иностранных и европейских дел Словении, комиссия Евросоюза вскоре сообщит об этом в своем официальном журнале.

Съездить на отдых в Европу станет дороже – уже с 11 июня стоимость шенгенской визы для взрослых и детей вырастет на 12% и составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 12 лет, говорится в релизе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Министерство иностранных и европейских дел Словении 20 мая сообщило о повышении с 11 июня визовых сборов за оформление шенгенских виз"

- АТОР

Визы подорожают не только для россиян, а для туристов со всего мира – такова политика туристических ведомств стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Еврокомиссия пока никаких заявлений по поводу даты повышения не делала, однако пообещала более подробную информацию но этому поводу в своем официальном журнале к концу этой недели.

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