Россиянам придется дольше ждать шенгенских виз

Высокий туристический сезон приближается, в связи с этим растет число заявок на визы, и, соответственно, сроки выдачи загранпаспортов с полученным шенгеном. Туристам нужно учитывать возросшие сроки ожидания, планируя поездку.

Сроки оформления шенгенских виз гражданам РФ, желающим посетить страны Евросоюза, выросли и могут достигать 45 дней с момента подачи документов, предупреждают туристов в РСТ.

"Количество запросов на шенгенские визы растет, параллельно растет и загруженность визовых центров/консульских служб, увеличивается срок оформления. В свою очередь это приводит к сложностям"

– директор по туризму компании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко

Прежде всего визовый вопрос негативно сказывается на групповых туристах, путешественникам, самостоятельно планирующим свой отдых, проще подстроиться под изменения сроков.

Востребованы туры и визы в Италию, Францию, Испанию. Сегодня проще всего шенген россиянам выдают в визовых центрах Греции и Италии, но есть проблемы с тем, чтобы записаться на подачу документов. Для поездки в Италию записываться на подачу нужно за два месяца до даты вылета.

Срок рассмотрения документов в консульствах в среднем составляет 4 недели, но может затянуться и на 6 недель.