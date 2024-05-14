Володин отправится от России на церемонию прощания с Раиси

Россию на церемонии прощания с Эбрахимом Раиси представит Вячеслав Володин. От Турции в Иран отправятся вице-президент и глава МИД.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин приедет в Иран, он примет участие в церемонии прощания с президентом Эбрахимом Раиси, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наши иранские друзья назначили церемонию прощания на завтра, и поэтому российская сторона будет представлена делегацией во главе с Володиным. Он завтра отправляется туда"
- Дмитрий Песков
Стоит отметить, что Турцию на церемонии прощания представят вице-президент Джевдет Йылмаз и глава турецкой дипломатии Хакан Фидан.