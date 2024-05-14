Вестник Кавказа

Церемония прощания с Раиси проходит в Тебризе

Цветы у посольства Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Иране прощаются с жертвами крушения вертолета, среди которых президент страны, глава МИД ИРИ и еще 7 человек. Церемония проходит в Тебризе, затем тела будут доставлены в Тегеран.

В Тебризе стартовала церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. Они погибли при крушении вертолета вечером 19 мая.

В траурном шествии в Тебризе участвуют тысячи человек, передает иранское агентство IRNA.

Всего при крушении президентского вертолета погибли девять человек, причиной крушения называют плохие погодные условия.

После того, как церемония прощания завершится в Тебризе, тела президента и главы МИД Ирана направят в столице, в мечети в Тегеране будет проведена всеобщая поминальная молитва по погибшим.

Известно, что похороны Эбрахима Раиси состоятся в его родном городе Мешхед, он упокоится в мавзолее имама Резы.

В Иране накануне был объявлен пятидневный траур в связи с произошедшей трагедией, на завтра в Иране объявлен выходной день в связи с похоронами погибшего главы государства.

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