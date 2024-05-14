Церемония прощания с Раиси проходит в Тебризе

В Тебризе стартовала церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном. Они погибли при крушении вертолета вечером 19 мая.
В траурном шествии в Тебризе участвуют тысячи человек, передает иранское агентство IRNA.
Всего при крушении президентского вертолета погибли девять человек, причиной крушения называют плохие погодные условия.
После того, как церемония прощания завершится в Тебризе, тела президента и главы МИД Ирана направят в столице, в мечети в Тегеране будет проведена всеобщая поминальная молитва по погибшим.
Известно, что похороны Эбрахима Раиси состоятся в его родном городе Мешхед, он упокоится в мавзолее имама Резы.
В Иране накануне был объявлен пятидневный траур в связи с произошедшей трагедией, на завтра в Иране объявлен выходной день в связи с похоронами погибшего главы государства.