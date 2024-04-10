Вестник Кавказа

Летом в Северной Осетии 20 тыс детей поучаствуют в программе оздоровления

Летом в Северной Осетии 20 тыс детей поучаствуют в программе оздоровления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Здравницы Северной Осетии этим летом готовы принять порядка 20 тыс детей, часть из них с ограниченными возможностями по здоровью. Регион подготовил для школьников несколько лагерей загородного типа.

Северная Осетия готова этим лето принять почти 20 тыс детей в рамках оздоровительных программ. Информация об этом была озвучена в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

"Летняя оздоровительная кампания охватит 19 тыс. детей, из них - 500 детей с ОВЗ. На Черноморском побережье отдохнут 2 тыс. 40 детей"

– пресс-служба Роспотребнадзора Северной Осетии

Сообщается, что к приезду детей подготовили больше сотни детских лагерей. Все они прошли проверку и готовы к старту сезона.

Кроме этого, в республике будут работать почти 130 мест дневного пребывания детей.

По информации Роспотребнадзора, все сотрудники детских летних учреждений прошли необходимую подготовку.

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