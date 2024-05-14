Узбекнефтегаз может войти в проект Шахдениз

Сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в нефтегазовой сфере в скором времени может активизироваться: Узбекнефтегаз войти в число участников проекта Шахдениз.

Госкомпания "Узбекнефтегаз" может стать участником разработки газового месторождения "Шахдениз" на Каспии. Такие планы озвучил глава Мининвестиций Узбекистана Лазиз Кудратов, разговаривая с представителями СМИ в Губе.

"Узбекнефтегаз" и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в ближайшие месяцы могут подписать соглашение о вхождении узбекской компании в проект "Шахдениз"

– Кудратов

По его словам, такое сотрудничество может быть налажено на взаимной основе: азербайджанская SOCAR может войти в нефтяные и газовые проекты в Узбекистане – на эту тему ведутся переговоры.

"Аналогичным образом обсуждается и находится на завершающей стадии вопрос вхождения "Узбекнефтегаза" в предприятия по добыче газа в Азербайджане"

– министр

Глава ведомства уточнил, что участники переговоров обсуждают вопрос доли.

Как Узбекнефтегаз сможет участвовать в проекте Шахдениз?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" напомнил, что, хотя новость об участии SOCAR в разных проектах в Узбекистане освещается в течение пары лет в СМИ, но конкретных шагов в этом направлении до сих пор сделано не было, хотя в принципе, опыт SOCAR по ведению работы в разных направлениях могла бы применить компания из Узбекистана.

"Что касается узбекской стороны и ее участия в Шахденизе, здесь стоит отметить, что до сих пор Узбекская национальная компания никогда не участвовала в международных консорциумах и такого опыта она не имеет. Они довольно осторожно подходят к этому шагу. Есть намерение, есть желание, но они сказали, что будут нанимать иностранного консультанта с целью определения юридического и финансового аспекта данной сделки", – отметил эксперт.

"К тому же, стоит отметить, что в Шахденизе доли определены, и неизвестно, планирует ли какая-либо компания, которая участвует в этом проекте, выделить часть из доли для продажи узбекской компании. Скорее всего, если уж идет разговор о переговорах Азербайджана и Узбекистана, то это должна делать SOCAR, вернее, ее представитель в Шахденизе. И тогда возникает вопрос, сколько процентов узбекская компания планирует приобрести", – пояснил Ровшан Ибрагимов.

Эксперт выразил мнение, что это сделка едва ли будет заключена скоро. "Но в любом случае, это любопытный опыт. Если такое произойдет, то отношения между странами еще больше укрепятся. Для Узбекистана это неоценимый опыт деятельности на международной арене в нефтегазовой сфере, учитывая, что производство нефти и газа в самом Узбекистане резко падает, и логично, что его национальная компания ищет пути выхода на международные рынки. Для SOCAR тоже может быть любопытно участвовать в проектах Узбекистана, если есть месторождения, которые могут привлечь SOCAR с точки зрения их рентабельности", – заявил он.

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Узбекистана

Ровшан Ибрагимов такде напомнил о подписанном недавно Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном соглашении о сотрудничестве в сфере зеленой энергетики. "Будет проложен кабель, начиная с Узбекистана, Казахстана и далее по дну Каспийского моря. И через Азербайджан зеленая энергия из Центральной Азии может быть направлена на европейские рынки по кабелю, который планируют проложить Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния", – пояснил он.

Политолог добавил, что Казахстан и Узбекистан также подписали соглашение с Кыргызстаном о строительстве Камбаратинской ГЭС-1. "Вполне возможно, что именно излишки этой зеленой энергии и будут в перспективе экспортироваться на рынки. С другой стороны, в течение этих лет как в Узбекистане, так и в Казахстане будет нехватка электроэнергии, поэтому вопрос – насколько этот проект реализуем и будут ли вообще излишки энергии, которые эти страны смогут продавать", – уточнил эксперт.

"Скорее всего, будут использовать ее для внутренних нужд. И если такой кабель будет построен, то может быть использован уже в этом направлении, поскольку Азербайджан планирует увеличить свой потенциал в производстве зеленой энергии, и ее может быть достаточно не только для экспорта на европейские рынки, но на и довольно перспективное и новое направление для Азербайджана на Восток, а точнее, в Казахстан и Узбекистан", – заключил Ровшан Ибрагимов.

В ответ на вопрос о сроках заключения соглашения Кудратов выразил надежду, что оно будет подписано скоро.

Министр инвестиций напомнил о подготовке государственного визита в Узбекистан президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Конечно, мы нацелены на то, чтобы этот визит был наполнен конкретным содержанием"

– Кудратов

В частности, добавил он, можно рассчитывать, что соглашение, о котором шла речь, будет подписано как раз во время визита.

Министр отметил также оптимистичный настрой Ташкента относительно перспектив проекта.

Напомним, на сегодняшний день в разработке Шахдениз участвуют BP (оператор, – 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (21,02%) и иранская NICO (10%).