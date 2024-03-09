Вестник Кавказа

SOCAR и "Татнефть" обновили дорожную карту

SOCAR и "Татнефть" обновили дорожную карту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Татнефть" и SOCAR подписали новую дорожную карту по сотрудничеству. Это произошло в рамках экономического форума в Казани.

Российская и азербайджанская нефтяные компании SOCAR и "Татнефть" подписали новую дорожную карту по сотрудничеству, сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Обновление карты состоялось в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2024" в Казани.

Главы организации также провели переговоры, в ходе которых они обменялись мнениями по различным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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