SOCAR и "Татнефть" обновили дорожную карту

"Татнефть" и SOCAR подписали новую дорожную карту по сотрудничеству. Это произошло в рамках экономического форума в Казани.
Российская и азербайджанская нефтяные компании SOCAR и "Татнефть" подписали новую дорожную карту по сотрудничеству, сообщил президент SOCAR Ровшан Наджаф.
Обновление карты состоялось в рамках международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum 2024" в Казани.
Главы организации также провели переговоры, в ходе которых они обменялись мнениями по различным вопросам, которые представляют взаимный интерес.