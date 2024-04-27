Иран наращивает экспорт оружия

В ближайшем будущем Иран нарастит экспорт своей оборонной продукции как минимум на 50% - стране удалось выйти на полное самообеспечение, и производимые излишки оружия будут продаваться странам Азии, Африки, Южной Америки и Европы.

Иран планирует нарастить экспорт своего оружия как минимум на 50%, сообщил представитель министерства обороны страны бригадный генерал Реза Талаи-Ник.

В Иране отмечен значительный прогресс в производстве военной техники – этому способствуют научные разработки современных оборонных систем и реализующая их современная промышленность, обеспечившая ими иранских военных, следующий этап - расширение экспортного рынка, отметил генерал, передает Trend.

Месяцем ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани сообщил, что страна за последние два года нарастила экспорт вооружений в четыре-пять раз – в мире особенно востребованы иранские БПЛА и ракеты.

Напомним, несмотря на жесткие санкции, Иран смог разработать обширный арсенал современных вооружений и войти в десятку лидеров по уровню технологий оборонной промышленности.