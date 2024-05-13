Всероссийский фестиваль в КБР определит лучшего скалолаза России

В начале июня на высочайшей вершине России и Европы горе Эльбрус пройдет всероссийский фестиваль скалолазания "Скалы России. Эльбрус - 2024", на который съедутся лучшие спортсмены из разных регионов страны, сообщает пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии (КБР).
"Впервые фестиваль состоится в формате скалолазного марафона, где необходимо набрать определенное количество баллов для финиша в одном из классов: бронза, серебро или золото и дисциплинах "трудность", "боулдеринг" и "мультипитчи"
- пресс-служба главы КБР
С 7 по 13 июня в своем мастерстве на двух крупнейших скальных массивах Приэльбрусья, в окрестностях Тырныауза и базы Джантуган, на 350 трассах посоревнуются лучшие скалолазы страны.
В соревнованиях примут участие и новички, и ветераны, а лучшие скалолазы и альпинисты страны покажут участникам свои мастер-классы, говорится в сообщении.