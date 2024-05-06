Власти Кабардино-Балкарии продолжат развитие туризма

Власти Кабардино-Балкарии продолжат развивать туристическую инфраструктуру региона с тем, чтобы довести поток туристов до 2,5 миллиона человек – новшества ждут не только высокогорный курорт "Эльбрус", но и здравницы столицы республики.

В стратегическом развитии Кабардино-Балкарии большое внимание будет уделено развитию туризма, на эти цели власти направят значительные бюджетные средства, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"Планируем к 2030 году довести турпоток до 2,5 млн человек, а вклад отрасли в ВРП - до 8%. В инфраструктуру курорта "Эльбрус" в 2024-2026 годах будет вложено 14,5 млрд рублей бюджетных средств. Продолжим развивать и бальнеологический потенциал курорта Нальчик и другие направления"

- Казбек Коков

Также регион намерен активно развивать и другие туристические направления, отметил глава региона.

Реализация такой стратегии позволит улучшать качество жизни жителей республики и решать все социальные задачи, а также нарастить туристический потенциал здравниц Кавказа, добавил Коков.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в конце апреля на Эльбрусе заработал сноупарк для фристайлеров и экстремалов. Зона для катания включает трамплины, волны и другие элементы, которые расположены на высоте 3200 м.