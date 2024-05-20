Максим Шевченко. Кризис в Новой Каледонии. Ничтожество правительства Франции. Очередные нападки на Азербайджан

Что послужило причиной массовых волнений, о кризисе системы неоколониализма, дальнейшей судьбе заморских территорий Франции, Азербайджане и Новой Каледонии — поговорили журналист, историк Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко на специальном проекте «Точка кипения».
Новая Каледония — небольшое островное государство, затерянное в Тихом океане, судьбой которого в одночасье стал интересоваться весь мир. Франция объявила регион своей колонией в 1853 году. В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории Французской Республики. 16 мая 2024 года премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступила заявлением о вводе войск в Новую Каледонию из-за продолжающихся беспорядков.