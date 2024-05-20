Вестник Кавказа

Максим Шевченко. Кризис в Новой Каледонии. Ничтожество правительства Франции. Очередные нападки на Азербайджан

Что послужило причиной массовых волнений, о кризисе системы неоколониализма, дальнейшей судьбе заморских территорий Франции, Азербайджане и Новой Каледонии — поговорили журналист, историк Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко на специальном проекте «Точка кипения». 

Новая Каледония — небольшое островное государство, затерянное в Тихом океане, судьбой которого в одночасье стал интересоваться весь мир. Франция объявила регион своей колонией в 1853 году. В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории Французской Республики. 16 мая 2024 года премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступила заявлением о вводе войск в Новую Каледонию из-за продолжающихся беспорядков.
 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1150 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Максим Шевченко.Березовский, Ходорковский, Гусинский. Откуда взялись олигархи и куда они делись?

Максим Шевченко.Березовский, Ходорковский, Гусинский. Откуда взялись олигархи и куда они делись?

Максим Шевченко. Дружба Сталина и Рузвельта. Ничтожество Трумэна. Как появился НАТО?

Максим Шевченко. Дружба Сталина и Рузвельта. Ничтожество Трумэна. Как появился НАТО?

Максим Шевченко о Великой французской революции. Робеспьер. Дантон. Сентябрьская резня

Максим Шевченко о Великой французской революции. Робеспьер. Дантон. Сентябрьская резня

Максим Шевченко. Война Израиля и Ирана. Выборы в США. Проигрыш Трампа. Почему Иран выстоял, а СССР - нет

Максим Шевченко. Война Израиля и Ирана. Выборы в США. Проигрыш Трампа. Почему Иран выстоял, а СССР - нет

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы