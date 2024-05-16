Путин не приедет на церемонию прощания с Раиси

Российского лидера не будет на завтрашней церемонии прощания с Эбрахимом Раиси. Вместо него мероприятие, которое пройдет в иранской столице, посетит спикер Госдумы.

В среду, 22 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин приедет в Иран. Соответствующую информацию подтвердил он сам на сегодняшней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я знаю, вы выезжаете завтра утром в Тегеран"

– глава российского государства

Председатель Госдумы подтвердил, что завтра рано утром вылетит в Тегеран, где посетит церемонию прощания с Эбрахимом Раиси.

Напомним, на среду в Тегеране запланирована церемония прощания с иранским президентом, который вместе с главой МИД страны Хосейном Амиром Абдоллахияном погиб во время крушения вертолета в минувшее воскресенье. Всего жертвами трагедии стали девять человек.