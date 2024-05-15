Глава правительства сменился в Чечне

Муслим Хучиев покинул пост главы Чеченской Республики. Исполнять обязанности будет Иса Тумхаджиев. Рамзан Кадыров поблагодарил Хучиева за работу.

Глава чеченского правительства Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил в своем телеграм-канале руководитель республики Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер объяснил, что уход Хучиева с должности премьер-министра ЧР связан с переходом на другую работу. Он отметил, что Хучиев является настоящим профессионалом.

"Его уважают и знают далеко за пределами нашей республики. Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще"

- Рамзан Кадыров

Кадыров также подчеркнул, что Хучиев за годы своей службы всей душой отдавался работе, вкладывал силы в решение важных задач в республике.

По его словам, усердие Хучиева позволило Чечне занять лидирующие позиции в различных рейтингах и показывать высокие показатели социально-экономического развития.

Глава Чечни поблагодарил Хучиева за проделанную работу и выразил уверенность, что на новом месте он продемонстрирует высокий профессионализм.

Стоит добавить, что исполнять обязанности премьер-министра Чечни будет Иса Тумхаджиев.