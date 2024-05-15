Вестник Кавказа

Глава правительства сменился в Чечне

Глава правительства сменился в Чечне
© Фото: сайт главы Чеченской Республики
Муслим Хучиев покинул пост главы Чеченской Республики. Исполнять обязанности будет Иса Тумхаджиев. Рамзан Кадыров поблагодарил Хучиева за работу.

Глава чеченского правительства Муслим Хучиев покинул свой пост, сообщил в своем телеграм-канале руководитель республики Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер объяснил, что уход Хучиева с должности премьер-министра ЧР связан с переходом на другую работу. Он отметил, что Хучиев является настоящим профессионалом.

"Его уважают и знают далеко за пределами нашей республики. Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще"

- Рамзан Кадыров

Кадыров также подчеркнул, что Хучиев за годы своей службы всей душой отдавался работе, вкладывал силы в решение важных задач в республике.

По его словам, усердие Хучиева позволило Чечне занять лидирующие позиции в различных рейтингах и показывать высокие показатели социально-экономического развития.

Глава Чечни поблагодарил Хучиева за проделанную работу и выразил уверенность, что на новом месте он продемонстрирует высокий профессионализм.

Стоит добавить, что исполнять обязанности премьер-министра Чечни будет Иса Тумхаджиев.

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